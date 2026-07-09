Международный союз современного пятиборья снял санкции с россиян

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Срочная новость 72 0

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Международный союз пятиборья снял санкции с россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Международный союз современного пятиборья отменил все ограничения, действовавшие в отношении российских спортсменов. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По словам Дегтярева, накануне Международная федерация волейбола допустила российские команды к участию в соревнованиях. Министр спорта добавил, что процесс возвращения российских атлетов на международную арену продолжится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил рекомендации, ограничивавшие участие российских спортсменов в международных соревнованиях.

Решение принято в преддверии квалификационных турниров к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимним юношеским Играм-2028 в Доломитовых Альпах. В МОК заявили, что все атлеты должны иметь равный доступ к участию в соревнованиях, а ограничения, введенные в феврале 2022 года и марте 2023 года, больше не действуют.

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