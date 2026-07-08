МАКС внедряет создание каналов для всех пользователей мессенджера

Мессенджер МАКС запустил функцию создания каналов для пользователей. Один пользователь может создать до пяти публичных каналов. В этом убедился корреспондент 5-tv.ru.

Для этого нужно перейти в раздел «Чаты», нажать «+», выбрать «Создать канал», добавить фото, название и описание, подтвердить создание.

Как пишет New Media, канал по умолчанию приватный, его можно сделать публичным через настройки. Для публичного канала нужен Цифровой ID, который можно получить в процессе создания. Функция тестируется на Android, но скоро будет доступна для десктоп- и веб-версий.

Прежде стало известно, что МАКС тестирует функцию комментариев в публичных каналах. В ближайшие недели опция станет доступна всем владельцам публичных каналов, позже — приватных. Для включения нужно активировать «Комментарии» в настройках. Авторы смогут отвечать от лица канала, а пользователи Android, веб- и десктоп-версий — оставлять сообщения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.