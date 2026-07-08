Кондиционерам приготовиться: жара вернется в Москву в июле

Синоптик Ильин: жара до +30 градусов вернется в Москву в июле

Москвичам не стоит ждать жары в ближайшие выходные, однако 30-градусное тепло обязательно посетит столицу в течение июля. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал синоптик Александр Ильин.

«Погода будет носить циклональный характер, ожидаются продолжительные дожди, местами сильные. Жары никакой не будет, ну и холода тоже не будет», — обрисовал картину специалист.

По его данным, в субботу и воскресенье воздух прогреется лишь до 20-25 градусов выше нуля, а по ночам столбики термометров опустятся до плюс 13-18 градусов. При этом ветер будет совсем слабым — всего от одного до трех метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать.

Пятница еще сохранит теплый настрой: днем в Москве до 24-26 градусов тепла, по области до 27 градусов, однако погода будет неустойчивой — пройдут кратковременные ливни с грозами. Ветер подует с востока с порывами до 15 метров в секунду.

Отвечая на вопрос, когда же вернется полноценное летнее пекло, синоптик заверил: 30-градусное тепло еще вернется.

Ранее 5-tv.ru писал о том, Европа страдает от изнуряющей жары и лесных пожаров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.