«Я нашла темную сторону»: почему Анна Хилькевич ушла от образа хорошей девочки

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 164 0

Актрисе не понравилось собственное поведение на одном из реалити-шоу.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Анна Хилькевич рассказала об отказе от образа хорошей девочки

Актриса Анна Хилькевич призналась в том, что сознательно отказалась от образа «хорошей девочки» ради побед в телевизионных проектах. Она рассказала об этом на закрытой летней вечеринке VOICE Influencer Awards 2026, и объяснила, как анализ собственного поведения помог ей изменить стратегию выживания на экране.

«Я просто однажды пришла на „Звезды в Африке“ и совершенно по-серому там себя проявила. Ну, то есть, я просто была милой, классной, хорошей девчонкой, которая ни с кем не ссорится», — рассказала актриса.

Увидев себя на экране, Хилькевич разочаровалась. Она назвала увиденное скучным и сделала вывод, что такое поведение для звезды в рамках шоу ошибочно.

Артистка не стала списывать неудачу на обстоятельства, а провела детальный анализ. Она осознала, что реалити-шоу — это прежде всего игра, где зрителю нужен объемный персонаж, а не плоско-положительный герой. Тогда Хилькевич приняла решение действовать иначе. Она заявила, что смогла отыскать в себе скрытые «кнопочки» и активировать азарт.

«Я с лучшей стороны себя проявляю в жизни. А шоу — это игра. И там можно, у меня есть темная сторона. Она у всех у нас есть. И я нашла возможность где-то ее проявлять», — сказала Хилькевич.

Именно это, по ее мнению, делает образ на экране интересным и многогранным. Актриса отметила, что желание выигрывать является ее главной движущей силой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хилькевич заступилась за своего PR-менеджера.

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