Российские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Гран-при в Китае
В конце 2025 года россиянам вернули право выступать с национальной символикой.
Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Триумфом российских спортсменов завершился этап Гран-при по дзюдо. Соревнования проходили в Китае, и наши атлеты завоевали там сразу восемь медалей. В том числе три — высшей пробы.
Золото на счету у Тамерлана Башаева, Адама Сангариева и Элис Старцевой. По итогам турнира наша команда заняла второе место в общем медальном зачете.
Совсем немного уступив лишь родоначальникам этого вида спорта — борцам из Японии. Отмечу, что в конце прошлого года российским дзюдоистам вернули право участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
64%
Нашли ошибку?