Российские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Гран-при в Китае

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В конце 2025 года россиянам вернули право выступать с национальной символикой.

Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru

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Триумфом российских спортсменов завершился этап Гран-при по дзюдо. Соревнования проходили в Китае, и наши атлеты завоевали там сразу восемь медалей. В том числе три — высшей пробы.

Золото на счету у Тамерлана Башаева, Адама Сангариева и Элис Старцевой. По итогам турнира наша команда заняла второе место в общем медальном зачете.

Совсем немного уступив лишь родоначальникам этого вида спорта — борцам из Японии. Отмечу, что в конце прошлого года российским дзюдоистам вернули право участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.

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