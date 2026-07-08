На выставке в Петербурге представили портрет погибшего военкора «Известий» Федорчака

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Цель экспозиции «Народ единый — страна непобедимая» — показать современных героев.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Масштабная экспозиция «Народ единый — страна непобедимая» проходит в Петербурге. Этот проект — результат уникальной творческой экспедиции. Маршрут художников и студентов пролегал через южные рубежи нашей страны.

Главная цель — показать образы современных героев. В этой памятной галерее — портрет погибшего военкора «Известий» Александра Федорчака.

«В его лице, мне кажется, молодое поколение, которое неравнодушно к своей стране, его честность, талант. Он повлияет на студентов. Я не мог пройти мимо стороной. Такие люди для нас очень важны», — сказал доцент кафедры рисунка СПГХПА имени А. Штиглица, куратор выставки Олег Юдин.

После работы, написанную преподавателем Академии Штиглица, торжественно вручат родителям героя в Крыму. Как ожидается, портрет будет находиться рядом с партой в школе, где учился Александр Федорчак.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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