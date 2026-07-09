Взломал за три часа: подросток применил ИИ для отмены 46 812 подписок на аниме
Школьник самостоятельно освоил программирование.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Times of India: подросток применил ИИ для отмены 46 812 подписок на аниме
В Японии сотрудники правоохранительных органов задержали 15-летнего школьника по подозрению в организации масштабной кибератаки на популярную платформу Bandai Channel. Об этом сообщила Times of India.
Согласно материалам следствия, инцидент произошел 4 ноября в период с 17:00 до 20:45 по местному времени.
Подросток отправил на серверы организации модифицированные данные. Это привело к автоматической отмене 46 812 платных подписок на аниме-контент без ведома и согласия самих пользователей.
Из-за действий хакера нормальное функционирование ресурса было нарушено на длительный срок. Работы по восстановлению продолжались вплоть до декабря.
Юноша сознался в содеянном и пояснил полиции, что не испытывал личной неприязни к компании. По его словам, он увлекается компьютерами с четвертого класса и самостоятельно освоил программирование.
Подросток обнаружил уязвимость в системе защиты стримингового гиганта и решил воспользоваться ею, создав специальный вредоносный софт.
Важной деталью дела стало то, что в разработке кода ему помогал искусственный интеллект ChatGPT.
Ранее школьник уже попадал в поле зрения полиции в июне из-за незаконного доступа к чужим аккаунтам. Однако тогда расследование было приостановлено из-за недостатка улик.
Сейчас следователи проверяют, имел ли задержанный сообщников и какой объем конфиденциальных данных мог попасть в его распоряжение.
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