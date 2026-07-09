Терпеть больше не придется: анестезия в стоматологии станет обязательной

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Алена Куликова
Алена Куликова 60 0

Новые правила вступят в силу 1 октября.

Стоматологов применять анестезию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Анестезия в стоматологии в России станет обязательной

В России все стоматологические операции, способные вызвать боль, будут проводить с анастезией. Это положение закрепили в проекте приказа Министерства здравоохранения РФ, опубликованного на портале нормативных актов.

Документ вступит в силу 1 октября 2026 года и поменяет порядок стоматологической помощи взрослым. При наличии показаний разрешат седацию или наркоз по правилам анестезиологии.

Также обновили требования к оснащению кабинетов: обязательны дефибриллятор, укладки для профилактики инфекций и средства против анафилактического шока. Кадровые изменения предусматривают добавление стоматологических фельдшеров, а первичную доврачебную помощь смогут оказывать гигиенисты и зубные техники. После снятия острой боли они обязаны направить пациента к профильным специалистам.

Специализированная помощь, кроме высокотехнологичной, будет оказываться в дневном стационаре. При выявлении признаков онкологии врач обязан направить больного к онкологу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 сентября 2026 года в России вступает в силу новый порядок выдачи медицинских справок и заключений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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