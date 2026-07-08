Ксения Собчак потеряла контроль над двумя своими крупными Telegram-каналами

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Алена Куликова
Алена Куликова Эксклюзив 1 435 0

Все материалы, опубликованные после 14:00, не имеют отношения к редакции.

Ксения Собчак сообщила о взломе двух Telegram-каналов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Холдинг Ostorozhno Media сообщил о взломе двух Telegram-каналов журналиста Ксении Собчак — «Кровавая барыня» и «Собчак». В официальном заявлении говорится, что мошенники временно получили доступ к этим ресурсам.

Телеведущая также подтвердила эту информацию в беседе с 5-tv.ru.

«Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения», — говорится в сообщении холдинга.

Представители холдинга и телеведущая Ксения Собчак призвали подписчиков не переходить по ссылкам, которые могут публиковаться в скомпрометированных каналах, а также с осторожностью относиться к возможным фейковым сообщениям. В компании подчеркнули, что специалисты уже работают над восстановлением доступа к ресурсам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что хакеры завладели электронной почтой сотрудников Министерства иностранных дел и правительства Великобритании. Киберпреступники взломали около 80 тысяч компьютеров представителей местных органов власти и сотрудников внешнеполитического ведомства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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