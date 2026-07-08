Суд в Москве оштрафовал рэпера Лигалайза* на 50 тысяч рублей

Артиста признали виновным по части 2 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Фото: © РИА Новости/Руслан Кривобок
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Рэпера Лигалайза* оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента
Бутырский районный суд Москвы вынес постановление по делу об административном правонарушении в отношении рэп-исполнителя Андрея Меньшикова*, известного под сценическим псевдонимом Лигалайз*. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал музыканта виновным по части 2 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Данная норма предусматривает ответственность за нарушение порядка деятельности лиц, включенных в реестр иностранных агентов.
По итогам рассмотрения материалов дела суд назначил Меньшикову административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.
Ранее 5-tv.ru писал, что суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей бывшему вокалисту поп-панк-группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину*. Причиной привлечения к ответственности стало непредставление либо несвоевременное представление сведений о своей деятельности.
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* — включен в реестр иностранных агентов РФ.
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