«Очень высокий»: Путин оценил запас прочности энергосистемы РФ

Путин оценил запас прочности энергосистемы в РФ

Президент сегодня собрал совещание с правительством, и было решено, что уже в этом месяце нефтепродукты к нам начнут импортировать, а дизель запретят вывозить из страны. Владимир Путин заверил, что перебои с топливом на заправках временные. Но это оружие, которое Киев хочет использовать в своих интересах и в первую очередь рассчитывал на панику среди россиян. Самые важные заявления — у обозревателя «Известий» Антона Золотницкого.

Большое комплексное совещание президента с правительством. По видеосвязи — министры, вице-премьеры, главы регионов. В центре внимания, конечно, ситуация в российской энергетике.

«У нас с вами сегодня два вопроса, вернее, может быть, один вопрос, но по двум направлениям, по двум важнейшим комплексам, об их работе в современных условиях и об их развитии — это топливный и транспортный комплекс России», — сказал президент РФ Владимир Путин.

Зампред правительства Александр Новак докладывает: уже приняты серьезные меры по стабилизации топливного рынка. Загрузка заводов увеличена до максимального уровня, плановые ремонты перенесены на поздний срок. Экспорт бензина и авиакеросина под запретом. Но ситуация, по словам Новака, пока непростая. Спрос на моторное топливо по сравнению с прошлым годом вырос на треть.

«Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов», — рассказал заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что в правительстве следят и за стоимостью топлива. Она не должна выходить за рамки разумного. Независимые операторы заправок раньше покупали бензин на бирже, теперь будут работать напрямую с производителями. Так уже сделано в Иркутской области и в Забайкалье. Глава Забайкальского края как раз взял слово и выступил с предложением.



«Понятно, что враг будет наносить удары и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ сейчас в этих условиях?» — предложил Осипов.



«Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется, будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы — чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», — отметил Путин.

А вот губернатор Севастополя говорит: на Крымском полуострове заправок вертикально интегрированных — то есть крупных — компаний попросту и не было. Цена бензина резко выросла больше чем в два раза.

«Самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках, при том что на ВИНКах (вертикально-интегрированные компании. — Прим. ред.) в соседнем Краснодарском крае — 73,5 рубля. Обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену», — пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Александр Валентинович, прошу отреагировать на это, пожалуйста», — обратился Путин к Новаку.

«Здесь, конечно, требуется для регионов субсидия. И мы готовы рассмотреть эту ситуацию вместе с нашими коллегами из Крыма и Севастополя», — ответил Новак.

«Да, давайте договоримся, что формулировки будут другие, не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а посмотреть и принять решение как можно быстрее», — подчеркнул Путин.

Докладывали и главы других регионов. В Иркутской области увеличили поставки топлива на АЗС, предметно работают с «Роснефтью». Путин призвал с решениями не мешкать, чтобы поддержать граждан и экономику.

«Противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное — стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая, запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу», — указал Путин.

Совещание завершилось весьма конкретным поручением: профильные министры и вице-премьер Новак должны в оперативном режиме постоянно докладывать президенту о ситуации на топливном рынке.

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