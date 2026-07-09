Колокольцев: МВД за 25 лет подготовило более 2700 кандидатов для миссий ООН

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 46 0

Достичь высоких стандартов поведения, профессионализма и дисциплины возможно только благодаря специальной подготовке.

МВД за 25 лет подготовило 2,7 тыс кандидатов для миссий ООН

Фото: © РИА Новости/Кристина Соловьёва

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что с 2000 года профильные курсы МВД РФ окончили более 2,7 тысячи высококвалифицированных российских и зарубежных кандидатов. Министр подчеркнул, что ведомство планирует продолжать работу. Об этом он заявил в ходе выступления на Пятом саммите начальников полиций государств — членов ООН в Нью-Йорке.

Колокольцев отметил, что Россия рассматривает миротворческие операции как важный инструмент укрепления международного правопорядка. По его словам, «голубые каски» должны соответствовать самым высоким стандартам поведения, действовать профессионально и дисциплинированно во всех ситуациях, а достичь такого уровня можно только благодаря специальной подготовке.

«Укрепляя доверие и объединяя наши усилия, мы сможем противостоять транснациональным угрозам и повысить уровень безопасности во всем мире», — заключил глава российского ведомства.

Он также добавил, что российские сотрудники принимают участие в операциях по поддержанию мира под эгидой организации с 1992 года.

Как ранее писал 5-tv.ru, Колокольцев провел встречу с заместителем генсека по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа, в ходе которой высказался о снижении эффективности подобных миссий ООН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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