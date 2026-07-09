Бонус за долголетие: в России могут ввести новые выплаты 70-летним пенсионерам

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 160 0

Размер такого материального поощрения должен быть весомым.

Какие есть льготы для пенсионеров старше 70 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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В ОП предложили ввести допвыплату пенсионерам после 70 лет​

В России предложили ввести дополнительную денежную выплату для россиян, достигших 70-летнего возраста. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на замсекретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.

По задумке автора инициативы, размер такого материального поощрения должен быть весомым и составлять не менее трех-четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ).

Выступая с предложением, Владислав Гриб подчеркнул, что достижение такого возраста является личной заслугой человека и результатом его работы над собой.

«Я считаю, что если человек дожил до 70 лет, то ему прибавка обязательно нужна. Чтобы дожить до 70 лет, люди занимаются спортом, заботятся о своем здоровье, делают профилактику, ездят в санаторий, тратят деньги на поддержание здоровья», — отметил он.

По его мнению, такая мера станет своего рода премией за юбилей и признанием усилий граждан по сохранению долголетия.

Кроме того, концепция предполагает не разовую акцию, а планомерную поддержку глубоко пожилых людей. Гриб считает целесообразным назначать аналогичные выплаты и в последующие важные даты.

«Отдельные выплаты тоже нужно не забывать для тех, кто дожил и до 75, и до 80 лет. И считаю, что после 70 эти выплаты можно делать каждые пять лет», — резюмировал заместитель секретаря Общественной палаты.

Конкретные механизмы реализации и источники финансирования данной инициативы пока не уточняются.

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