Смог успокоить? Мужчина выжил после нападения львицы

Daily Mail: мужчина успокоил напавшую на него львицу поглаживаниями

Пастух сумел спастись от напавшей на него львицы, начав гладить хищника прямо во время атаки. Об этом сообщило Daily Mail.

Инцидент произошел в Индии на полуострове Катхиявар, когда мужчина отправился кормить свой скот. Дикая кошка неожиданно набросилась на мужчину сзади, сбила его с ног и вцепилась в конечность.

По сообщениям очевидцев, пострадавший находился под мощными лапами зверя около получаса, пока разъяренное животное рычало и демонстрировало клыки.

Свидетели происшествия пытались вмешаться, выкрикивая угрозы и бросая камни в сторону львицы. Однако это не приносило результата.

Вместо того чтобы сопротивляться силой, пастух начал спокойно гладить хищницу, пытаясь ее утихомирить.

«Она схватила меня за руку и долго не отпускала», — вспомнил мужчина.

Необычный метод сработал. Через некоторое время зверь ослабил хватку и добровольно скрылся в лесных зарослях. Мужчина был экстренно госпитализирован в больницу с серьезными ранениями ног и рук. Сейчас он продолжает проходить лечение.

Представители местного лесничего ведомства отметили, что к агрессии животного могли привести действия самих жителей. Согласно их заявлению, люди начали громко кричать, когда заметили льва, что испугало хищника и спровоцировало его на попытку бегства, во время которой пострадал человек.

Полуостров Катхиявар в Гуджарате остается единственным местом естественного обитания азиатских львов, популяция которых в 2025 году достигла почти 900 особей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.