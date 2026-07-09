«Я уже давно живу с этим»: Анита Цой про слухи об онкологии

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 1 360 0

В апреле певица действительно обращалась за помощь врачей.

Чем болеет певица Анита Цой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Анита Цой опровергла хзаявления о том, что она больна раком

Народная артистка России Анита Цой опровергла слухи о том, что у нее диагностировано онкологическое заболевание. Видео с пояснением она опубликовала на своей странице в социальной сети.

В ряде российских изданий появились материалы, где сообщалось о том, что у певицы был обнаружен рак. Подобная информация стала распространяться после того, как в апреле знаменитость была замечена в онкологическом центре.

Артистка подтвердила, что действительно несколько дней провела в этом медицинском учреждении, но причиной была не злокачественная опухоль.

«Я не больна раком. Мое заболевание щитовидной железы называется болезнь Грейвса, рецидивный диффузный токсический зоб. И так как я уже давно живу с этим заболеванием, мне пришло время удалять щитовидную железу. Поэтому мне прописали процедуру — радиоактивный йод. Это облучение, но это не операция», — успокоила поклонников исполнительница.

Она пояснила, что ей необходимо было принять таблетку с этим веществом. После артистку разместили в отдельном помещении в онкологическом центре, где Цой и пролежала пять дней. Певица также отметила, что каждый человек переносит подобное лечение по-разному. Она в тот период чувствовала себя не очень хорошо.

Однако сейчас артистка уже восстановилась. Она призвала своих поклонников не переживать и заверила, что с ней все хорошо. Также знаменитость поблагодарила всех, кто волновался о ее состоянии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что близкие психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского опровергли слухи о его экстренной госпитализации. В ряде отечественных СМИ распространилась информация о том, что «целителю» провели срочную операцию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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