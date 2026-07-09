Спустя 30 лет: собачий поводок может помочь оправдать осужденного за двойное убийство

Mirror: собачий поводок может помочь оправдать осужденного за двойное убийство

Спустя почти три десятилетия после жестокого убийства матери и ее шестилетней дочери дело может получить неожиданный поворот. Ключевым доказательством, способным подтвердить или опровергнуть виновность осужденного, может стать обычный собачий поводок. Об этом сообщило Mirror.

В ближайшее время у 66-летнего британца Майкла Стоуна возьмут новый образец ДНК. Его сравнят с биологическими следами, которые могут быть обнаружены на вещественных доказательствах благодаря современным методам криминалистики.

Особое внимание эксперты намерены уделить поводку таксы по кличке Люси. Во время нападения собака была привязана к деревянному колышку и также погибла.

По мнению ведущего судебного эксперта Великобритании Анджелы Гэллоп, если поводок закреплял именно преступник, на нем могли сохраниться следы его ДНК.

«Опираясь на все, что мы узнали в ходе повторных расследований прошлых дел, мы считаем, что существуют научные методы, которые могут помочь обнаружить физические следы преступника и установить его личность», — говорится в заключении специалиста.

Помимо поводка, повторной экспертизе планируют подвергнуть деревянный колышек, соскобы из-под ногтей погибшей Лин Рассел, зубы собаки, отпечаток пальца на коробке для завтрака, а также найденную неподалеку балаклаву, на которой ранее обнаружили десятки волосков, не принадлежавших жертвам.

Для исследования специалисты применят современные методы анализа ДНК, в том числе технологию Y-STR, позволяющую выделять мужской генетический материал даже из смешанных биологических образцов.

По словам адвоката Стоуна Марка Макдональда, его подзащитный все 29 лет утверждает, что невиновен, и считает, что именно результаты ДНК-экспертизы способны поставить точку в деле.

Дело, которое не утихает почти 30 лет

Трагедия произошла в июле 1996 года в деревне Чилленден в графстве Кент. Лин Рассел возвращалась домой вместе с дочерьми — шестилетней Меган и девятилетней Джози, когда на них напал неизвестный.

По версии следствия, преступник связал семью, отвел в рощу и избил молотком. Лин и Меган погибли, а Джози, несмотря на тяжелые травмы головы, выжила.

Майкла Стоуна осудили в 1998 году, а затем повторно признали виновным в 2001 году. При этом, как отмечают его адвокаты, на месте преступления не нашли ни одного биологического следа, который связывал бы мужчину с убийством.

Основой обвинения стало признание, которое, как утверждает защита, было получено при сомнительных обстоятельствах через сокамерника.

За годы вокруг дела появлялись и другие версии. В частности, серийный убийца Леви Беллфилд якобы признавался в совершении преступления. Однако британская Комиссия по пересмотру уголовных дел сочла эти заявления недостоверными.

С 2017 года комиссия вновь проверяет материалы дела, а новое развитие расследования стало возможным благодаря достижениям современной судебной генетики. Они позволяют исследовать вещественные доказательства, которые почти 30 лет назад считались непригодными для анализа.

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