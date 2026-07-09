«Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал»: группа «Звери» берет перерыв

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 145 0

Музыканты подчеркнули, что все уже запланированные концерты состоятся по расписанию.

Почему группа Звери решила уйти в творческий отпуск

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Группа «Звери» сообщила о творческом перерыве с 2027 года

Группа «Звери» сообщила, что со следующего, 2027 года, уходит в творческий отпуск. Сообщение о перерыве появилось на странице группы в соцсетях.

Музыканты подчеркнули, что все уже запланированные концерты состоятся по расписанию.

«За эти годы мы объехали всю страну, сыграли сотни концертов и разделили с вами незабываемые моменты. Сейчас мы чувствуем, что пришло время сделать перерыв», — говорится в обращении.

Уточняется, что концерт, который пройдет 15 августа в «Лужниках», станет пока что последним большим шоу группы.

«Споем любимые песни и скажем друг другу самое важное — не словами, а музыкой. Спасибо каждому, кто остается рядом все эти годы», — обратились музыканты к фанатам.

Группа «Звери» дебютировала в 2001 году. Широкую известность коллектив получил благодаря песням «Районы-кварталы», «До скорой встречи», «Для тебя», «Напитки покрепче» и другим хитам, ставшим символами российской поп-рок-сцены 2000-х.

За годы карьеры группа выпустила несколько студийных альбомов, получила ряд музыкальных премий и сохранила большую концертную аудиторию.

Причины и сроки творческого отпуска музыканты пока подробно не раскрывали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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