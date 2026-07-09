«Зачем его жалеть?»: Гуров о Роналду, который так и не стал чемпионом мира

Илья Гуров: Роналду стал чемпионом людских сердец, а это важнее ЧМ-2026

Португальский футболист Криштиану Роналду так и не стал чемпионом мира, но остался «чемпионом людских сердец». Об этом 5-tv.ru рассказал певец Илья Гуров на премьере фильма «На деревню дедушке 2».

«Он стал чемпионом сердец людей, это гораздо важнее, чем чемпионат мира. <…> Зачем его жалеть?» — сказал Гуров.

Ранее звезда португальской сборной расплакался на поле, что породило череду насмешливых мемов в соцсетях. Комментируя распространившиеся на различных ресурсах ИИ-видео с плачущим в раздевалке Роналду, Гуров негативно отозвался о засилье нейросетей. По словам артиста, с помощью искусственного интеллекта каждый человек может создать компрометирующие видео и фото с любой персоной и это — «бич нашего времени».

Что до карьеры звездного португальца, певец уверен — тот останется популярен, а слезы на поле и упущенный титул чемпиона мира — лишь еще один виток его медийности. Гуров считает, что даже после перерыва в играх Роналду в любой момент может вернуться и не останется без контрактов.

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