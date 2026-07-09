Черный вдовец: мужчина замаскировал под самоубийства расправу над двумя женами
Вторая супруга знала про убийство первой партнерши.
Фото: 5-tv.ru
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Daily Mail: мужчина убил двух своих жен, инсценировав самоубийство
Мужчина был признан виновным в убийстве двух своих жен. Преступления совершились с разницей в 25 лет. Об этом сообщило Daily Mail.
По данным следствия, 56-летний бывший вышибала и боксер-любитель в начале 2025 года расправился с 43-летней женщиной на фоне бракоразводного процесса и споров о разделе имущества.
Чтобы избежать ответственности, преступник инсценировал самоубийство, разложив около тела пустые упаковки от таблеток и бутылки из-под алкоголя. Также он отправлял сообщения в социальные сети от имени погибшей, пытаясь убедить окружающих в ее депрессивном состоянии.
Случай со второй женой мужчины заставил полицию вновь обратить внимание на трагедию 2000 года, когда первая партнерша британца была найдена мертвой в ванне.
Тогда коронер счел смерть 29-летней женщины случайностью. Она якобы уронила в воду включенный в розетку радиоприемник.
Однако соседи и свидетели спустя четверть века вспомнили подозрительные детали, включая узкий бортик ванны, на котором массивная магнитола просто не могла удержаться.
Несмотря на новые показания и возобновление расследования, полиция Нортгемптоншира заявила, что по делу первой жертвы по-прежнему недостаточно улик для предъявления обвинений.
Вторая жена преступника при жизни неоднократно предупреждала подруг, что супруг «уже ушел от правосудия за убийство ранее».
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