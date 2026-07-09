Черный вдовец: мужчина замаскировал под самоубийства расправу над двумя женами

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 79 0

Вторая супруга знала про убийство первой партнерши.

Мужчина убил двух жен и замаскировал под самоубийство

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: мужчина убил двух своих жен, инсценировав самоубийство

Мужчина был признан виновным в убийстве двух своих жен. Преступления совершились с разницей в 25 лет. Об этом сообщило Daily Mail.

По данным следствия, 56-летний бывший вышибала и боксер-любитель в начале 2025 года расправился с 43-летней женщиной на фоне бракоразводного процесса и споров о разделе имущества.

Чтобы избежать ответственности, преступник инсценировал самоубийство, разложив около тела пустые упаковки от таблеток и бутылки из-под алкоголя. Также он отправлял сообщения в социальные сети от имени погибшей, пытаясь убедить окружающих в ее депрессивном состоянии.

Случай со второй женой мужчины заставил полицию вновь обратить внимание на трагедию 2000 года, когда первая партнерша британца была найдена мертвой в ванне.

Тогда коронер счел смерть 29-летней женщины случайностью. Она якобы уронила в воду включенный в розетку радиоприемник.

Однако соседи и свидетели спустя четверть века вспомнили подозрительные детали, включая узкий бортик ванны, на котором массивная магнитола просто не могла удержаться.

Несмотря на новые показания и возобновление расследования, полиция Нортгемптоншира заявила, что по делу первой жертвы по-прежнему недостаточно улик для предъявления обвинений.

Вторая жена преступника при жизни неоднократно предупреждала подруг, что супруг «уже ушел от правосудия за убийство ранее».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.93
-0.47 86.59
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Последние новости

5:30
«Монетизировать талант на благо»: Бикбаев о социальной миссии театра
5:15
Не стало самой пожилой женщины-астронавта в истории Уолли Фанк
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля
4:50
«Нужно обязательно пострадать»: Soina о борьбе с раком на примере Лерчек
4:35
«Катастрофический провал для молодой женщины»: Генералов о детях-аутистах
4:20
Огненное возмездие: чучело футболиста Мбаппе сожгли в Парагвае

Сейчас читают

От хорошей жизни: почему у современных детей больше проблем с зубами
«Про Россию будем петь всегда»: Зотов о патриотическом тренде
Захарова высмеяла Британию за задержание продюсера RT
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео