В России со следующего года вырастет размер материнского капитала

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Расчет будет зависеть от фактической инфляции.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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В России проиндексируют материнский капитал. Уже со следующего года он вырастет на несколько процентов. Расчет будет зависеть от фактической инфляции.

По приблизительной оценке, с февраля при рождении первого ребенка можно будет рассчитывать от государства на 767 тысяч рублей. С двумя детьми общая сумма составит один миллион 13 тысяч рублей.

Повышение маткапитала коснется в том числе тех, кто уже получил его, но не успел израсходовать. Сертификат можно использовать на улучшение жилищных условий, образование детей или формирование накопительной пенсии матери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в электронной базе парламента появился законопроект, разрешающий направлять материнский капитал на ремонт жилья. Одно из условий — привлекать к работам можно только специализированные организации, которые официально заключают договоры и отвечают за качество. Авторы инициативы считают, что это позволит тысячам семей улучшить жилищные условия в тех случаях, когда покупка нового жилья не требуется.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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