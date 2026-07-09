«Жизнь президента опасна»: Дональд Трамп оценил вероятность своей гибели

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 337 0

Американский лидер сравнил себя с автогонщиками и наездниками.

Что сказал Дональд Трамп на пресс-конференции в Анкаре

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

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Дональд Трамп оценил вероятность своей гибели

Вероятность гибели Дональда Трампа на посту президента США составляет 5,2%. Такие расчеты озвучил сам американский лидер в ходе пресс-конференции, которая состоялась в турецком городе Анкара.

По словам Трампа, специфика его деятельности сопряжена с колоссальным риском, превышающим показатели в профессиональном спорте.

«Жизнь президента очень опасна. Это (риск умереть. — Прим. ред.) 5,2%. Знаете, какой показатель у автогонщика? Одна десятая процента. Наездник на быке — это выглядит чертовски опасно, как по мне. Там одна десятая процента. Нет, (у президента. — Прим. ред.) 5,2%, что вы не дотянете (до конца срока. — Прим. ред.)», — сказал Трамп.

Глава Белого дома добавил, что считает себя главной мишенью для иранских властей.

В ходе своего выступления американский лидер также признался, что мог бы пересмотреть решение об участии в предвыборной кампании. Он отметил, что если бы заранее обладал информацией о столь высоком уровне угрозы для жизни, то, вероятно, отказался бы от борьбы за президентское кресло.

За время политической карьеры Дональд Трамп неоднократно заявлял об угрозах своей безопасности. Во время предвыборной кампании 2024 года на него было совершено покушение на митинге в Пенсильвании. Тогда пуля задела ухо политика, один из зрителей погиб, еще несколько человек получили ранения.

Также в апреле 2026 года на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton произошла стрельба.

Президента США и первую леди Меланию Трамп эвакуировала Секретная служба, сам он не пострадал.

По данным СМИ, стрелок был остановлен на пункте досмотра до входа в зал. Однако успел ранить агента Секретной службы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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