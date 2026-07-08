Трамп допустил захват иранского острова Харк

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские силы могут взять под контроль иранский остров Харк. Об этом он заявил на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Я сказал: „Не трогайте нефть“, потому что, возможно, мы возьмем под контроль остров Харк. Мы можем взять Харк. Они ничего не смогут с этим сделать», — заявил американский лидер.

По его словам, в данный момент операция и так оказывает огромное влияние на Иран. Трамп отметил, что за минувшую ночь Штаты вывели из строя остров Тунб и уничтожили дополнительные объекты.

При этом президент США подчеркнул, что удары по самому важному пока не наносились. Под этим он подразумевает мосты, электростанции и опреснительные установки.

«Я не хочу этого делать, но если придется — мы это сделаем», — пригрозил Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном и назвал переговоры с Тегераном бессмысленными.

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