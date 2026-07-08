Трамп допустил захват иранского острова Харк

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 72 0

Он также приказал наносить удары по всем целям на этом стратегическом объекте.

Трамп допустил захват иранского острова

Фото: Reuters/Planet Labs PBC

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Президент США Дональд Трамп допустил, что американские силы могут взять под контроль иранский остров Харк. Об этом он заявил на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Я сказал: „Не трогайте нефть“, потому что, возможно, мы возьмем под контроль остров Харк. Мы можем взять Харк. Они ничего не смогут с этим сделать», — заявил американский лидер.

По его словам, в данный момент операция и так оказывает огромное влияние на Иран. Трамп отметил, что за минувшую ночь Штаты вывели из строя остров Тунб и уничтожили дополнительные объекты.

При этом президент США подчеркнул, что удары по самому важному пока не наносились. Под этим он подразумевает мосты, электростанции и опреснительные установки.

«Я не хочу этого делать, но если придется — мы это сделаем», — пригрозил Трамп.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп объявил о прекращении перемирия с Ираном и назвал переговоры с Тегераном бессмысленными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Война в Иране
9 июл
«США пожалеют»: Иран анонсировал массированную атаку на американские базы
9 июл
«Это возмездие»: Трамп пригрозил Ирану новыми атаками
9 июл
АЭС в иранском Бушере осталась целой после массированных ударов со стороны США
8 июл
США наносят удары по территории Ирана
8 июл
Новый виток эскалации: США нанесли очередные удары по Ирану на фоне прощания с Али Хаменеи
8 июл
Трамп: нельзя позволить сумасшедшим обладать ядерным оружием
8 июл
Трамп намекнул на «исчезновение» нового руководства Ирана и покушение на свою жизнь
8 июл
ВС Ирана пообещали решительный ответ на удары США
8 июл
Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании
8 июл
Трамп распорядился нанести удар по Ирану, находясь в Анкаре
+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.40
0.27 87.35
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:29
«Обязан жизнью»: в Польше сделали резкое заявление в адрес Зеленского
4:51
«Я не сошел с ума — разве что от народной любви»: SHAMAN ответил на нападки хейтеров
4:29
Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич
4:05
Мода на «нытинг» захватила Россию — что это такое
3:41
Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре
3:05
«Очень высокий»: Путин оценил запас прочности энергосистемы РФ

Сейчас читают

Самые опасные растения в лесу и на даче: как не нарваться на ядовитый цветок.
Предсказание сбывается: «Германия распадается на куски»
«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер
Испытание длиной в пять месяцев: как ретроградный Нептун повлияет на все знаки зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео