Трамп перепутал Иран с Японией

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Алена Куликова
Алена Куликова Срочная новость 85 0

Президент США подробно описал, как проходило отражение атаки 111 ракет.

Президент США Дональд Трамп перепутал Иран с Японией — видео

Фото: Reuters/Jonathan Ernst; 5-tv.ru

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Президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским после саммита НАТО в Анкаре перепутал Иран с Японией.

«Исламская Республика Япония выпустила 111 ракет по авианосцу в течение примерно часа», — рассказал Трамп о ракетной атаке на американский авианосец,

Трамп подробно описал, как проходило отражение атаки. По его словам, основную роль сыграли зенитные ракетные комплексы Patriot, хотя применялись и другие средства перехвата. Президент отметил, что ни один снаряд не достиг цели, и назвал этот результат демонстрацией эффективности американских систем ПВО.

Ранее Дональд Трамп в ходе встречи заявил, что проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. 

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