Актриса Энн Блит умерла на 98-м году жизни

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 68 0

Артистка была номинанткой на премию «Оскар» и имела звезду на голливудской «Аллее славы».

Что известно про актрису Энн Блит

Фото: Global Look Press/Paul Fenton

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Американская актриса Энн Блит умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на тележурналиста Джорджа Пенначчо.

По его информации, смерть наступила по естественным причинам.

За свою карьеру Энн Блит снялась в десятках фильмов, а широкую известность ей принесла роль в картине «Милдред Пирс». За нее в 1946 году она получила номинацию на премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана.

Энн Блит начала творческий путь еще в детстве. С пяти лет она выступала на радио, позже играла в театре и на Бродвее, а в середине 1940-х подписала контракт со студией Universal. Несмотря на тяжелую травму спины, из-за которой ей пришлось на год прервать карьеру, актриса вернулась на экран и продолжила сниматься в кино и телесериалах.

В 1960 году Блит получила именную звезду на голливудской «Аллее славы». Последней ее работой на экране стало появление в сериале «Она написала убийство» в 1985 году.

Энн Блит была замужем за врачом Джеймсом МакНалти, вместе супруги воспитали пятерых детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на 86-м году жизни умер режиссер сериала «Друзья» Джеймс Берроуз.

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