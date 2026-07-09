Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание в Великобритании продюсера телеканала RT Джеймса Скотта, которого подозревают в причастности к терроризму. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

По словам Захаровой, британские власти применяют двойные стандарты. Она задалась вопросом, почему на фоне задержания сотрудника RT в стране не предпринимают аналогичных действий в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Захарова подчеркнула, что глава киевского режима открыто отдает приказы наносить удары по гражданским лицам, однако британские власти не предпринимают в его отношении никаких действий.

«Что же в Британии Зеленского ни разу не задержали? Он и не скрывает, что отдает приказы наносить удары по социальным объектам и людям, а его неонацистские головорезы похищают, пытают и убивают пленных как военных, так и гражданских?» — написала Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей не прекращать удары по Константиновке ДНР для передачи тел погибших боевиков ВСУ. По словам Захаровой, отношение украинского руководства к своим гражданам носит пренебрежительный характер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.