Захарова высмеяла Британию за задержание продюсера RT

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 2 759 0

Представитель МИД РФ указала на противоречия в подходе британских властей.

Захарова высмеяла Британию за задержание продюсера RT

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание в Великобритании продюсера телеканала RT Джеймса Скотта, которого подозревают в причастности к терроризму. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

По словам Захаровой, британские власти применяют двойные стандарты. Она задалась вопросом, почему на фоне задержания сотрудника RT в стране не предпринимают аналогичных действий в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Захарова подчеркнула, что глава киевского режима открыто отдает приказы наносить удары по гражданским лицам, однако британские власти не предпринимают в его отношении никаких действий.

«Что же в Британии Зеленского ни разу не задержали? Он и не скрывает, что отдает приказы наносить удары по социальным объектам и людям, а его неонацистские головорезы похищают, пытают и убивают пленных как военных, так и гражданских?» — написала Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Захарова прокомментировала решение украинских властей не прекращать удары по Константиновке ДНР для передачи тел погибших боевиков ВСУ. По словам Захаровой, отношение украинского руководства к своим гражданам носит пренебрежительный характер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.93
-0.47 86.59
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Последние новости

5:40
Тело аятоллы Али Хаменеи захоронили в мавзолее в иранском Мешхеде
5:30
«Монетизировать талант на благо»: Бикбаев о социальной миссии театра
5:15
Не стало самой пожилой женщины-астронавта в истории Уолли Фанк
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля
4:50
«Нужно обязательно пострадать»: Soina о борьбе с раком на примере Лерчек
4:35
«Катастрофический провал для молодой женщины»: Генералов о детях-аутистах

Сейчас читают

От хорошей жизни: почему у современных детей больше проблем с зубами
«Про Россию будем петь всегда»: Зотов о патриотическом тренде
Захарова высмеяла Британию за задержание продюсера RT
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео