Имя Мухаммед стало самым популярным среди новорожденных в Англии и Уэльсе

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 46 0

Такая тенденция сохраняется уже три года подряд.

Какое самое популярное имя за границей

Фото: 5-tv.ru

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Имя Мухаммед третий год подряд становится самым популярным среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS).

По информации ведомства, в 2025 году имя Мухаммед получили 5957 мальчиков, что на 236 случаев больше, чем годом ранее.

В первую пятерку самых популярных имен также вошли Ноа, Лео, Лука и Артур. При этом лидирующим стало именно написание Мухаммед — другие варианты этого имени тоже попали в рейтинг: Мохаммед занял 20-е место, а Мохаммад — 55-е.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве родители стали чаще выбирать для новорожденных необычные имена, однако лидеры рейтинга остаются прежними. Среди мальчиков самыми популярными стали Михаил, Александр и Лев, а среди девочек — Анна, София и Мария.

Родители также обращаются к редким вариантам. Среди необычных женских имен встречались Славия, Искра и Сора, а среди мужских — Амур.

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