Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и Patriot

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 58 0

Только 79 депутатов проголосовали за документ, против выступили 510.

Бундестаг проголосовал против поставок ракет Украине

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

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Парламент Германии отклонил инициативу партии «Зеленые», которая предполагала расширение военной и гуманитарной помощи Украине. Об этом свидетельствуют данные голосования в немецком парламенте, опубликованные на его сайте.

За документ выступили лишь 79 парламентариев, тогда как 510 депутатов проголосовали против, еще один представитель законодательного органа воздержался. Большинство голосов в поддержку проекта обеспечили представители «Зеленых» — среди сторонников инициативы оказался только один беспартийный депутат.

Предложение включало 20 пунктов и предусматривало дополнительные меры поддержки Киева. В частности, авторы документа выступали за передачу Украине крылатых ракет Taurus из запасов бундесвера, а также за производство новых ракет Patriot PAC-2. Однако большинство членов немецкого парламента не поддержали инициативу, и она не была принята.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девять стран Евросоюза выступили за ускоренную закупку американских ракет для систем ПВО и их передачу Украине. Инициатива связана с военным кредитом Киеву почти на 90 миллиардов евро. Кроме того, отдельные государства объявили о новых пакетах помощи. При этом подобные решения сталкиваются с критикой, в том числе со стороны европейских представителей.

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