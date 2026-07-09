Минздрав Белгородской области опроверг слухи о порносъемках в больнице

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 162 0

Автор фейка уже удалил пост.

Белгородский минздрав опроверг съемки порно в больнице

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников назвал ложью информацию о том, что в Волоконовской центральной районной больнице якобы снимали порнографию и принуждали к этому персонал. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Первоисточник уже удалил тематический пост и признал, что новость была основана исключительно на слухах. Один из сотрудников больницы, упомянутый в обсуждениях, подал иск о защите чести и достоинства», — сообщил Иконников.

Он подчеркнул, что никаких обращений от правоохранителей в администрацию ЦРБ не поступало. Министр добавил, что подобные домыслы оскорбляют всех медработников региона, которые круглосуточно спасают жизни.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что несколько сотрудников якобы снимали откровенный контент в стенах больницы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Диана Шурыгина может превратиться из обвиняемой по делу о порнографии в потерпевшую.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.93
-0.47 86.59
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Последние новости

5:40
Тело аятоллы Али Хаменеи захоронили в мавзолее в иранском Мешхеде
5:30
«Монетизировать талант на благо»: Бикбаев о социальной миссии театра
5:15
Не стало самой пожилой женщины-астронавта в истории Уолли Фанк
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля
4:50
«Нужно обязательно пострадать»: Soina о борьбе с раком на примере Лерчек
4:35
«Катастрофический провал для молодой женщины»: Генералов о детях-аутистах

Сейчас читают

От хорошей жизни: почему у современных детей больше проблем с зубами
«Про Россию будем петь всегда»: Зотов о патриотическом тренде
Захарова высмеяла Британию за задержание продюсера RT
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео