«Боятся, значит уважают»: мужчина ворвался в храм с пистолетом-зажигалкой

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 56 0

Свои действия злоумышленник объяснил желанием заслужить уважение окружающих.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/Росгвардия. Москва/GU_Moscow_Rosgvard; 5-tv.ru

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В Москве мужчина угрожал посетителям храма пистолетом-зажигалкой

В одном из православных храмов на северо-востоке Москвы задержали 25-летнего мужчину, который угрожал служителям и посетителям предметом, внешне напоминавшим пистолет. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росгвардии в Telegram-канале.

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны после срабатывания тревожной кнопки. Выяснилось, что мужчина вел себя агрессивно и нарушал общественный порядок, направляя похожий на оружие предмет в сторону работников храма и священнослужителя.

«Правонарушитель направлял в сторону работников храма и священнослужителя предмет, конструктивно схожий с оружием», — говорится в сообщении Росгвардии.

В ходе проверки оказалось, что «пистолетом» была обычная зажигалка, выполненная в форме оружия. Задержанного передали сотрудникам полиции.

По данным Росгвардии, свои действия мужчина объяснил желанием произвести впечатление на окружающих и таким образом заслужить их уважение.

«Если боятся, значит уважают», — заявил злоумышленник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске неизвестная женщина напала на восьмилетнюю девочку во время прогулки. По данным регионального МВД, инцидент произошел на улице Алеши Тимошенкова. На распространившейся в сети видеозаписи видно, как женщина удерживает ребенка на асфальте, после чего прохожие вмешиваются в происходящее, оттаскивают нападавшую и помогают девочке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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