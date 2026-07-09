Собянин анонсировал строительство школы на две тысячи мест в Даниловском районе

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 40 0

Для младших классов вход оформят азбукой, для старших — математической графикой.

Школа на 2000 учеников в Даниловском районе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Даниловском районе Москвы возведут масштабное здание школы, рассчитанной на две тысячи мест. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Образовательный гигант разместится в активно застраивающемся квартале на проспекте Андропова, недалеко от действующей станции метро «Технопарк». Учреждение обещает стать центром притяжения для местных жителей.

«В школе предусмотрим два отдельных входа — для младших классов и для учеников средней и старшей школы. Входные группы оформим с учетом возраста ребят: для малышей — декоративные буквы алфавита, для старших школьников — современная графика с математическими мотивами», — написал Собянин.

Внутри здания разместят универсальные и профильные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы для естествознания, современную медиатеку, четыре спортивных зала и просторный обеденный зал. Отдельно проектировщики прорабатывают многофункциональные пространства, где ученики смогут переключаться между учебой и отдыхом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин сообщил о рекордном количестве выпускников столичных колледжей, где большинство студентов трудоустроились еще во время обучения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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