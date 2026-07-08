Исхудавшая до неузнаваемости Лядова появилась на кинофестивале

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 154 0

Не исключено, что трансформация связана с подготовкой к новой роли.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актриса Елена Лядова появилась на публике сильно похудевшей

Актриса Елена Лядова появилась на публике крайне исхудавшей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с международного кинофестиваля «Сделано женщинами».

Лядова появилась на мероприятии в облегающей полупрозрачной кофте, которая подчеркнула ее худобу. Причины столь резкого изменения внешности артистки пока неизвестны. Не исключено, что трансформация связана с подготовкой к новой роли, поскольку актеры нередко меняют вес и образ ради работы над очередными кинопроектами. Сама Лядова подробностей о возможных изменениях внешности не раскрывала.

Елена Лядова — одна из самых востребованных российских актрис, успешно работающая в театре, кино и на телевидении. За годы карьеры она стала обладательницей множества престижных профессиональных наград и сыграла десятки ярких ролей.

В фильмографии артистки более 50 проектов. Одной из первых крупных киноработ Лядовой стала драма «Елена». Роль второго плана принесла актрисе сразу две престижные награды — премии «Ника» и «Золотой орел».

Новый виток признания пришел после выхода фильма «Географ глобус пропил». За эту работу актриса вновь была удостоена премий «Ника» и «Золотой орел», но уже как исполнительница лучшей женской роли.

Широкую популярность на телевидении Лядовой принес сериал «Измены». За главную роль в проекте она была удостоена телевизионной премии ТЭФИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Агата Муцениеце рассказала о восстановлении формы после третьих родов. Аристка регулярно занимается в спортзале, однако пока не смогла добиться желаемого результата. По словам Муцениеце, основная сложность связана с соблюдением режима питания.

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