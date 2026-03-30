Маша Распутина предпочитает роскошный «Роллс-Ройс» вместо дешевых «Жигулей»

Поп-певица Маша Распутина налетела на журналиста в шоу «Как есть» после того, как он поинтересовался, насколько элитное авто и недвижимость соответствуют ее реальным доходам. На это звезда эстрады поспешила эмоционально ответить.

По словам Распутиной, она российская певица, и никакого жилья за рубежом у нее нет. Однако это не говорит о том, что теперь она должна ездить на «Жигулях» вместо «Роллс-Ройса», ведь это не жизнь звезды.

«Ребята, кто я такая? Я — Мария Николаевна Распутина! Я звезда российской эстрады. Я же не должна на „Жигулях“ ездить, вы чего, вы подумайте только! Ну, купили поношенный „Роллс-Ройс“, ну, вот я езжу на какие-то концерты, презентации. Я же должна выехать красиво. Звезды должны так жить!» — резко ответила исполнительница хита «Роза чайная».

Певица также проехалась и по тем, кто думает иначе. По словам Марии Николаевны, у таких людей нищета в душе и бедность в карманах. Она подчеркнула, что роскошь — не прихоть, а необходимость для человека ее уровня.

До этого Распутина заявляла об угрозе выселения из дома в деревне Таганьково из-за бывшей жены ее мужа. По словам артистки, с 1998 года она живет там с мужем Виктором Захаровым вместе с дочкой-инвалидом Машей. В 2025 году суд признал Захарова банкротом и обязал продать дом для погашения долгов. Бывшая жена ее супруга подала заявление о признании дома «роскошным».

