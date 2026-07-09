Третья жена Харламова публично обратилась к комику

Актриса Катерина Ковальчук, третья супруга комика Гарика Харламова, опубликовала трогательное обращение к мужу. Об этом она написала в личном блоге.

Катерина призналась, что их союз прошел через серьезные испытания, но именно это сделало чувства лишь глубже. По ее словам, настоящее чувство не проверяется временем — оно просто становится крепче с каждым днем.

«Это рука, которую хочется держать крепче с каждым годом. Это человек, рядом с которым не страшно ни мечтать, ни ошибаться, ни взрослеть. Спасибо тебе за то, что ты именно такой», — заявила Катерина.

Отдельно она подчеркнула надежность и душевное тепло супруга.

«Семья для тебя — это не просто слово, а место, где всегда тепло», — обратилась актриса к Гарику.

Ковальчук отметила, что настоящая любовь учит молчанию, когда не нужны слова, и умению быть рядом, когда это важнее всего. В заключение она поблагодарила судьбу за их общее «мы», которое назвала самым дорогим на свете.

Пара вместе уже более шести лет, и за это время Харламов не раз подчеркивал, что нашел в избраннице настоящую опору и спокойствие.

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