Третья жена Харламова публично обратилась к комику

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 116 0

Катерина Ковальчук призналась, что с каждым годом держит его руку лишь крепче.

Ковальчук трогательно обратилась к Харламову

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Актриса Катерина Ковальчук, третья супруга комика Гарика Харламова, опубликовала трогательное обращение к мужу. Об этом она написала в личном блоге.

Катерина призналась, что их союз прошел через серьезные испытания, но именно это сделало чувства лишь глубже. По ее словам, настоящее чувство не проверяется временем — оно просто становится крепче с каждым днем.

«Это рука, которую хочется держать крепче с каждым годом. Это человек, рядом с которым не страшно ни мечтать, ни ошибаться, ни взрослеть. Спасибо тебе за то, что ты именно такой», — заявила Катерина.

Отдельно она подчеркнула надежность и душевное тепло супруга.

«Семья для тебя — это не просто слово, а место, где всегда тепло», — обратилась актриса к Гарику.

Ковальчук отметила, что настоящая любовь учит молчанию, когда не нужны слова, и умению быть рядом, когда это важнее всего. В заключение она поблагодарила судьбу за их общее «мы», которое назвала самым дорогим на свете.

Пара вместе уже более шести лет, и за это время Харламов не раз подчеркивал, что нашел в избраннице настоящую опору и спокойствие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Сергей Добрынин назвал умение говорить единственным божественным даром, способным сохранить семью.

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