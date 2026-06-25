Европейская конфедерация восстановила членство Федерации фехтования России

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Это решение стало еще одним важным шагом в пользу спорта страны и подтвердило курс на полное возвращение прав отечественных атлетов.

Что значит восстановление фехтования России в Европе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Астапкович

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Европейская конфедерация фехтования (EFC) восстановила в своем составе Федерацию фехтования России, а также и Белоруссии. Об этом в беседе с ТАСС сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

По его словам, решение принял Исполнительный комитет Европейской конфедерации фехтования 24 июня.

В свою очередь Дегтярев поздравил Федерацию фехтования России, спортсменов и болельщиков с этим решением. Так, министр подчеркнул, что оно стало еще одним важным шагом в пользу российского спорта и подтвердило курс на полное восстановление прав отечественных атлетов.

К тому же он подчеркнул, что возвращение в состав EFC открыло российским спортсменам доступ к значимым европейским соревнованиям.

При этом в заявление, которое было опубликовано EFC, отметили, что спортсмены из России будут выступать на соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Международная федерация фехтования восстановила в правах всех российских фехтовальщиков. Решение было принято 2 июня. После этого спортсмены из России получили возможность выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, в том числе в командных турнирах.

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