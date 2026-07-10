Вымогали обнаженные фото: основателей сообщества «Империя гусей» обвиняют в педофилии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 59 0

Жертвами растлителей могли стать более 22 детей.

В чем обвиняют создателей интернет-группы «Империя гусей»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Основателей «Империи гусей» обвиняют в совращении малолетних и сектантстве

Основателей онлайн-клуба «Империя гусей» обвиняют в совращении малолетних и сектантстве. Фигуранты Виктор Постнов и Алексей Кузьмин создали «Empire of Geese» в 2015–2016 годах как сообщество, посвященное эстонскому музыкальному коллективу, однако в действительности оно оказалось сетью педофилов, жертвами которой могут быть более 20 несовершеннолетних, сообщил источник 5-tv.ru.

Администраторы под псевдонимами «ЯГусь» и «мама Утка» вовлекали в свое сообщество подростков из разных городов. Со временем дети стали массово жаловаться на неправомерные действия Постнова и Кузьмина — в начале июля 2026 года расследование на эту тему провели сразу несколько блогеров-общественников. Несмотря на это, оба мужчины до сих пор не задержаны, уголовное дело не возбуждено. Редакция 5-tv.ru попыталась взять комментарий у Кузьмина, но тот отказался.

Постнов и Кузьмин создали схему добычи порнографических материалов — лидеры сообщества продавали авторские права на переведенные эстонские песни или администраторские должности в группе, а затем присваивали деньги. Когда подростки пытались вернуть средства, от них требовали интимные фото. Также администраторы выманивали у детей непристойные кадры под видом школьников противоположного пола. С развитием нейросетей они стали генерировать компрометирующие фото и использовать их для шантажа.

Правозащитница Анна Левченко выяснила, что «гуси» создали систему «заданий» для подростков. Под их давлением те были вынуждены записывать как минимум 40 обнаженных фото и видео самих себя каждый день — в противном случае им угрожали послать вирус на компьютер и разослать непристойные фото их близким и знакомым.

Затем Постнов и Кузьмин заставляли их связываться через видеозвонок и принуждали жертв к интимным действиям в прямом эфире — предварительно известно, что некоторых совратители даже приглашали несовершеннолетних к себе домой или в машину. Целями педофилов становились дети от 11 до 15 лет в Новороссийске, Санкт-Петербурге, Ижевске, Екатеринбурге и Крыму, а также в Подмосковье, где на них написали сразу шесть заявлений в полицию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюмени 44-летний мужчина затащил девочку в подъезд и пытался совершить насильственные действия. Педофила спугнула девушка, которая успела его сфотографировать, после чего вывела ребенка из здания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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