В округе Ставрополья ввели режим ЧС после атаки БПЛА и пожара на промобъекте
Постановление вступило в силу со дня принятия.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Хутор Вязники в Шпаковском округе Ставропольского края признали зоной чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации муниципального образования.
Руководство объявило о введении мер после атаки вражеских беспилотников на промышленное предприятие, расположенное на территории хутора, и последовавшего пожара. Постановление вступило в силу со дня принятия.
«Границей зоны чрезвычайной ситуации последствий взрыва и возгорания на промышленном объекте в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь с 8 на 9 июля 2026 года, определить территорию хутора Вязники Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», — сказано в тексте.
Об атаке и возгорании на промышленном объекте в Вязниках сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Власти также эвакуировали жителей близлежащих домов, они находятся в пункте временного размещения.
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