«Конечно, какие проблемы?» — Бардо о наборе веса для роли

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 52 0

Зарубежные актеры нередко наедают десятки кило или наоборот болезненно худеют ради очередной роли. Стоит ли кино этого?

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Актриса Наталья Бардо готова на набор веса ради стоящей роли

Актриса Наталья Бардо призналась, что готова изменить внешность ради по-настоящему стоящей роли. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

По словам артистки, решение о столь серьезных переменах зависит сразу от нескольких факторов. Для нее важно не только то, насколько необычным окажется образ, но и сам проект, его команда и сценарий.

«Здесь столько факторов, это надо понимать, что за проект, кто режиссер, какой продакшн, что за сценарий, что за роль? Надо в роль влюбиться сначала», — объяснила Бардо.

Актриса уверена, что при удачном стечении обстоятельств смена веса или другие внешние преображения не должны становиться препятствием для работы.

«Конечно, а почему? А что? Ну, вес менять, вот цвет волос, цвет глаз — какие проблемы? Выбор каждого. Если все совпало, почему нет?» — подчеркнула она.

Таким образом Бардо дала понять, что, как и многие зарубежные актеры, готова пойти на физические изменения ради сильной роли, если будет уверена в самом проекте и своем персонаже.

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