Захарова: ВСУ сознательно охотятся на пассажирские автобусы

Киевский режим пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий приводится на сайте министерства.

В частности, подчеркнула она, в последнее время выросло число атак беспилотников ВСУ на пассажирские автобусы.

«ВСУ сознательно „охотятся“ на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам», — сказала Захарова.

По ее словам, таким образом украинская сторона хочет продемонстрировать своим партнерам на Западе «эффективность» применения поставляемого вооружения, а также убедить в необходимости наращивания военной помощи.

«Все, кто оказывают помощь Киеву, де-факто становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны», — указала Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 8 июля в селе Никольское Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус. Пострадал один человек. В этот же день БПЛА нанес удар по автобусу, следовавшему из Краснодара в Мелитополь, в салоне находились девять пассажиров и два водителя. Шесть мирных жителей, в том числе два ребенка, пострадали при ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу в Белгородской области 6 июля.

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