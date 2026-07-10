«Про Россию будем петь всегда»: Зотов о патриотическом тренде

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 1 052 0

Современные музыкальные тренды стали гораздо более скоротечными

Фото, видео: 5-tv.ru

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Влад Зотов: про Россию будем петь всегда

Певец Влад Зотов считает, что песни о России никогда не исчезнут из музыкальной индустрии, однако их популярность будет меняться со временем. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

По мнению исполнителя, современные музыкальные тренды стали гораздо более скоротечными, чем несколько лет назад. Если раньше один хит или направление могли оставаться востребованными на протяжении пяти или даже десяти лет, то теперь интерес аудитории меняется буквально за год.

«Я думаю, что про Россию мы будем петь всегда. Это никуда не денется. А вот станет это ли актуальным далее? Ну, сейчас мы же понимаем все, что молодежь такая, что они всегда хотят что-то новое. Если раньше выпускался какой-то трек или какая-то мода, она могла держаться пять-десять лет, то сейчас год максимум», — отметил Зотов.

При этом артист уверен, что патриотические композиции не исчезнут, даже если периодически будут уступать место другим темам.

«Неважно, это будет про Родину, про любовь, про что-то иное. Год — и люди захотят что-то новое, это нормально. Но про Россию мы будем петь всегда. Песни всегда будут добрые, душевные, они никуда не денутся. Они просто будут, мне кажется, отходить то на задний план, то на передний. То есть волнами будет идти. Но это никуда не денется», — заключил певец.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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