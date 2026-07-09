«Мы не являемся ничьими лакеями»: испанский министр резко ответил Трампу

Испанский министр заявил Трампу, что страна не является ничьим лакеем

Министр по социальным правам, потреблению и повестке дня до 2030 года Испании Пабло Бустиндуй на фоне заявлений президента США Дональда Трампа заявил, что королевство не намерено действовать по чужой указке. Об этом сообщило агентство EFE.

По словам чиновника, большинство испанцев хотят видеть свою страну самостоятельной и способной самостоятельно определять собственные приоритеты. Он добавил, что Мадрид продолжит придерживаться именно такого курса.

«Мы не являемся ничьими лакеями, мы суверенная страна», — подчеркнул Бустиндуй.

Агентство Reuters 8 июля сообщило, что президент США Дональд Трамп поручил главе американского Минфина Скотту Бессенту остановить торговые отношения с Испанией. Кроме того, американский лидер резко раскритиковал Мадрид, назвав его «ужасным партнером» по НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможном переходе острова под контроль Вашингтона. Глава правительства заявил, что подобные высказывания не повлияют на статус территории.

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