Добрынин раскрыл единственный божественный дар, способный спасти семью
Актер призвал мужчин не прятаться в свою скорлупу и делать первый шаг к примирению.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
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Николай Добрынин: только разговор спасет семью
Заслуженный артист РФ Николай Добрынин дал мудрый совет, как сохранить связь между самыми близкими людьми, когда в дверь стучится обида. Об этом он рассказал 5-tv.ru на премьере фильма «Дед Фомич».
В кино Добрынин сыграл очередную яркую роль, но за кадром сражения и конфликты, особенно семейные, его волнуют куда сильнее. По мнению артиста, все склоки и недомолвки разбиваются о единственный божественный дар.
«Единственное, чем бог нас наградил — это умением поговорить. Не надо закомплексовываться в себе, закрываться — ни к чему хорошему это не приведет. Да, трудно. Да, сделать первый шаг. Но надо сделать. Прежде всего мужчине — по отношению к женщине. И по отношению к внукам, к детям», — заявил Добрынин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, почему на самом деле распадаются браки. Лицензированный психолог и семейный терапевт Мелани Холл объяснила, какие ошибки в общении становятся самыми опасными для семьи и почему один простой вопрос способен спасти отношения даже в самый сложный период.
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