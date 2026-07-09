Можно ли создать таблетку от старости, а также предупредить возможные болезни, когда человека ничего не беспокоит? На эти вопросы сегодня отвечают участники международного форума в Москве. Он посвящен долголетию. Одна из главных задач таких дискуссий — повысить качество и продолжительность активной жизни. Ведь пенсия — не повод сидеть на диване.

Какими красками может быть наполнен серебряный возраст — ведущие специалисты страны рассказали корреспонденту «Известий» Антону Золотницкому.

Один из трендов «Здорового долголетия» — прямо на площадке форума можно проверить все самые важные параметры своего организма. Ну и что, если для этого надо снять не только обувь, но и носки?

«Своими результатами я доволен, потому что в принципе есть изменения, но биологический возраст даже ниже, чем у меня на самом деле календарный», — сказал профессор кафедры гериатрии и медико-социальной эксперртизы РМАНПО Владимир Потапов.

Причем на целых 16 лет. К такому результату здесь стремятся разными способами. Кто-то проходит водородотерапию, другие прямо в холле возлежат — но не на лаврах, а на электромагнитной установке, которая стимулирует ткани.

— Похоже на мурашки, которые идут глубже, чем обычно. Это сокращение мышц.

Современная российская наука уже достаточно знает о том, как продлить здоровую активную жизнь. Вопрос в том, как перенести эти знания на практику, то есть донести до миллионов граждан России. Форум во многом как раз об этом.

Яркий пример — что и как мы едим. Подход к питанию становится персонализированным. Чтобы жить долго, недостаточно просто отказаться от сладкого и жирного. Нужно подбирать правильную еду конкретно под свой организм.

«Государство делает очень много информационной базы, система „Светофор“, которая позволяет, наведя любой из ваших гаджетов на маркировку „Честный знак“ на продукте, сразу увидеть в цветах светофора, насколько вам нужно осторожно подходить к тому или иному продукту», — объяснила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Главе Минпромторга показывают, как выглядели бы русские классики, если бы не следили за питанием. Наглядно, высокотехнологично, но это только элемент медийного сопровождения.

— Насколько российская промышленность готова сейчас обеспечивать запросы наших врачей для активного долголетия?

— Мне кажется, более чем готова. У нас в рамках национального проекта, где наша часть Минпромторга также присутствует, есть план до 2030 года создать, разработать 320 медицинских изделий, которые являются такой первой потребностью для нашей системы здравоохранения, — заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Одна из центральных сессий форума — о генетике. Изучение наших наследственных данных позволит перейти к медицине нового типа. Не реагировать на заболевания, а предупреждать их. Не перебирать десятки лекарств, а выбрать сразу правильное.

«Мы с вами имеем возможность заглянуть внутрь человека, внутрь его генов, генома, если в более широком смысле, и рассказать человеку о нем больше, чем он сам знает — рассказать о его предрасположенностях, о его особенностях, допустим, метаболизме лекарственных средств, что мы можем ему посоветовать и что мы можем ему отсоветовать», — пояснила директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии имени академика И. И. Дедова» Минздрава России Мария Воронцова.

Получается, секрет долголетия именно в индивидуальном подходе. Государство предоставляет инструменты, но нужно проявлять инициативу.

«Ключевое — формирование определенных привычек, это в любом случае, и образа жизни, потому что это дает возможность даже при наличии определенных предпосылок к развитию того или иного заболевания либо его отсрочить, либо преодолеть, либо вообще избежать», — подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Победить смерть человечество вряд ли сможет — в этом участники форума сходятся. Но ведь и цель — не бездумно продлить существование, а прийти к полноценной и активной жизни почти в любом возрасте. И это вполне реально.

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