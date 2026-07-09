Гуманоидные роботы Роберт и Матильда заключили брак

|
Алена Куликова
Алена Куликова 66 0

В ходе церемонии андроиды обменялись не кольцами, а специальными браслетами.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве впервые прошла церемония бракосочетания между двумя гуманоидными роботами. Мероприятие состоялось в библиотеке имени Пушкина, а «молодожены» — Роберт и Матильда — до этого были представлены на Петербургском международном экономическом форуме-2026.

В ходе обряда роботы обменялись не кольцами, а специальными браслетами, после чего произнесли друг другу клятвы. Роберт пообещал Матильде быть «надежным партнером во всех алгоритмах жизни», поддерживать при любых обновлениях и сохранять «устойчивое соединение» их процессоров. Матильда, в свою очередь, согласилась принять этот обмен как символ их союза.

По завершении ритуала ведущая объявила их «роботосупругами».

К слову, Роберт по «профессии» числится офисным сотрудником и блогером, а Матильда — балериной, но в будущем их функционал может быть расширен под нужды предприятий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге танцующий робот встретил выпускников на празднике «Алые паруса — 2026».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+17° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
75.93
-0.47 86.59
-0.76
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля

Последние новости

5:40
Тело аятоллы Али Хаменеи захоронили в мавзолее в иранском Мешхеде
5:30
«Монетизировать талант на благо»: Бикбаев о социальной миссии театра
5:15
Не стало самой пожилой женщины-астронавта в истории Уолли Фанк
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 июля
4:50
«Нужно обязательно пострадать»: Soina о борьбе с раком на примере Лерчек
4:35
«Катастрофический провал для молодой женщины»: Генералов о детях-аутистах

Сейчас читают

От хорошей жизни: почему у современных детей больше проблем с зубами
«Про Россию будем петь всегда»: Зотов о патриотическом тренде
Захарова высмеяла Британию за задержание продюсера RT
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео