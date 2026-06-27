Танцующий робот встретил выпускников на «Алых парусах» в Санкт-Петербурге
Такой формат сразу задал празднику настроение: ребята повзаимодействовали с образом нового времени.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Главный праздник выпускников «Алые паруса — 2026» в Санкт-Петербурге в этом году начался с необычной встречи. На площадке перед ребятами появился танцующий робот, который стал одним из первых символов вечера и показал, как в программе праздника соединились искусство, современные технологии и атмосфера яркого городского события. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.
Робот приветствовал вчерашних школьников перед началом основной части программы. Такой формат сразу задал празднику настроение будущего: выпускники, для которых «Алые паруса» — рубеж между школьной жизнью и новым этапом, встретились не только с традицией, но и с образом нового времени.
Вечерняя программа на Дворцовой площади начнется в 22:00. Выпускников поздравят Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, семейный дуэт Алены Свиридовой и Григория Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА», Елка, Алекс Лим и Люся Чеботина.
Ближе к полуночи основное действие переместится в акваторию Невы. Там зрителей ждет водно-пиротехническое шоу, созданное по мотивам русских сказок. Кульминацией праздника станет проход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами. По традиции он символически проводит выпускников во взрослую жизнь.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
С тех пор праздник стал одной из самых узнаваемых традиций Петербурга и важным событием для выпускников со всей страны. В этом году «Алые паруса» вдохновят не только ребят на берегу: пока главный бриг будет проходить по Неве, больше десятка других парусников отправятся в дальнее плавание.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Алые паруса» покоряют новые вершины.
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