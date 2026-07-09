Беспилотники ВСУ атаковали два танкера в Таганрогском заливе

За ночь в Ростовской области было перехвачено около 20 украинских дронов.
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
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Ночью украинские беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь на своем канале в мессенджере МАКС.
Всего в регионе было перехвачено около 20 дронов противника. Однако аппараты ВСУ смогли атаковать два танкера, которые получили механические повреждения.
«Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание», — уточнил глава области.
Он добавил, что на одном из судов пожар удалось полностью ликвидировать. На втором борьба со стихией продолжается.
Кроме того, падения обломков беспилотников в Азовском районе привело к возгоранию камыша в карьере рядом с населенным пунктом. На месте происшествия уже работают пожарные.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в результате атаки украинских беспилотников в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края произошло возгорание на предприятии. Пламя, несмотря на усилия спасателей, смогло добраться до резервуаров с горючими материалами. Что стало угрозой для жителей близлежащих домов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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