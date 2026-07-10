«Осовременить фольклор»: Зотов о своей жизненной миссии

Влад Зотов: моя цель — внедрить русскую народную музыку в молодежь

Певец Влад Зотов заявил, что считает своей главной творческой задачей популяризацию русского фольклора среди молодежи. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

Исполнитель признался, что работает в жанре, который сам называет «этно-попом» или «фолк-попом». По его словам, современное звучание помогает сделать народную музыку ближе молодому поколению.

«Я называю это этно-поп. То есть такой фолк-поп. Моя вообще изначально жизненная музыкальная цель — внедрить русскую народную музыку в молодежь. Потому что нам нужно перестать копировать Запад. У нас крутая своя русская музыка», — подчеркнул певец.

По мнению Зотова, многие слушатели до сих пор воспринимают фольклор как нечто устаревшее, а российские продюсеры зачастую ориентируются на зарубежные музыкальные тренды вместо того, чтобы развивать собственную культуру.

«Российские продюсеры копируют западный тренд, но никто не хочет продвигать наш русский тренд. А у нас офигительный русский фольклор, который можно двигать», — отметил артист.

Зотов уверен, что народную музыку можно успешно адаптировать под современные ритмы. Именно этим, по его словам, он и занимается, сочетая фольклорные мотивы с актуальным звучанием.

«Я стараюсь именно примоднить фольклор, использовать фольклорные мотивы, фольклорное пение в современном таком ладе. Это звучит прикольно, оно качает, оно для клубов», — рассказал исполнитель.

Певец также считает, что любые музыкальные новаторства поначалу сталкиваются с критикой старшего поколения, однако именно молодежь в итоге определяет новые тенденции.

«Когда появляется модернизм, взрослые критикуют, а молодежь говорит: «Это круто», — заключил Зотов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.