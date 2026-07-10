ПВО отразила атаку 12 беспилотников ВСУ на Москву

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 525 0

На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб.

Атака дронов ВСУ на Москву 10 июля — сколько сбили

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Собянин: на подлете к Москве ликвидировано 12 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны за шесть часов ликвидировали 12 украинских беспилотников, летевших к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

О нейтрализации дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) он написал в 22:07 по московскому времени. Спустя почти час, в 23:10, стало известно об уничтожении еще одного БПЛА. Кроме того, шесть беспилотников ПВО сбила к 2:16, к 3:30 — еще четыре.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил Собянин.

Днем в четверг, 9 июля, на подлете к Москве, по данным мэра, было ликвидировано шесть дронов ВСУ.

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией РФ 73 украинских БПЛА в период с 20:00 8 июля до 7:00 9 июля, сообщало Минобороны РФ. В течение дня — с 8:00 до 20:00 — были нейтрализованы еще 152 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника получили ранения два мирных жителя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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