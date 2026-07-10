От хорошей жизни: почему у современных детей больше проблем с зубами

Стоматолог Вячеслав Минко: в фруктозе содержатся кислоты, разрушающие зубы

Современные дети сталкиваются с проблемами зубов чаще, чем несколько десятилетий назад, несмотря на развитие средств гигиены полости рта. Причина кроется не в зубных щетках или пастах, а в изменившемся рационе. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал стоматолог Вячеслав Минко на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.

По словам специалиста, сегодня у детей значительно больше доступа к продуктам, богатым сахарами и кислотами, которые негативно влияют на состояние зубной эмали.

«Сейчас есть доступность к большому количеству продуктов. Продуктов, которые содержат углеводы, продуктов, которые содержат кислоты. Детям дают побольше фруктов. Ну, это же полезно: фрукты, витамины. А это кислоты, которые разрушают зубы», — объяснил Минко.

Кроме того, стоматолог обратил внимание на распространенную привычку кормить детей перед сном. По его словам, молоко, сухие смеси и другие продукты с высоким содержанием углеводов создают благоприятную среду для развития кариеса.

«На ночь детям дают молоко, на ночь детям дают сухие смеси, детей кормят углеводами, что приводит впоследствии к изменению структуры эмали, изменению молочных зубов, раннему выпадению, изменению структуры лица. Поэтому сейчас, конечно, больше проблем, чем раньше», — подчеркнул специалист.

Минко отметил, что сохранить здоровье зубов у ребенка можно прежде всего за счет правильного питания и грамотного ухода за полостью рта с самого раннего возраста.

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