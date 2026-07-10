«Раздевайся как Костюшкин»: Зотов о совете от Картунковой
Звезда КВН Ольга Картункова порекомендовала молодому артисту вести себя в стиле экс-солиста группы «Чай вдвоем», чтобы привлечь девушек.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Влад Зотов: не вижу себя прямо Стасом Костюшкиным, у меня другое направление
Певец Влад Зотов признался, что однажды получил необычный совет от звезды КВН Ольги Картунковой. Артистке показалось, что ему стоит взять пример с экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, чтобы привлечь женскую аудиторию. Об этом исполнитель рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на благотворительном арт-вечере «Свет внутри», организованном RESIDENT Network Club в поддержку фонда «Дом с маяком», помогающего детям с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.
По словам Зотова, Картункова посоветовала ему сделать ставку на яркие танцевальные номера и более откровенный сценический образ.
«Изначально мне, как сказала Оля Картункова: «Тебе надо что-то в стиле Костюшкина». Когда увидела меня, говорит: «Тебе надо так же раздеваться и петь танцевательные песни для девочек», — рассказал певец.
Однако сам исполнитель признался, что не видит себя в подобном амплуа. Хотя он понимает, почему такой образ может быть успешным, менять собственный творческий путь не собирается.
«Я не вижу себя прямо Стасом Костюшкиным, все-таки у меня немножко другое направление. Отчасти я ее понимаю. Да, это, наверное, с одной стороны, прикольно — раздеться и спеть что-то такое танцевальное. Но с другой стороны, это не совсем мое», — отметил артист.
Зотов добавил, что, несмотря на уверенность в себе, предпочитает придерживаться более сдержанного сценического образа.
«Несмотря на то, что я люблю себя, ну, в хорошем смысле, все равно стараюсь немножко культуры придерживаться», — заключил певец.
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