Израиль доложил США о плане Ирана убить Трампа

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 58 0

Ранее американский лидер назвал себя главной мишенью для Тегерана.

Иран угрожает убить Трампа — разведка Израиля

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Emmi Korhonen

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Израильская разведка передала Вашингтону данные о том, что Тегеран разработал новый план убийства американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание пишет, что Иран на протяжении многих лет собирается отомстить главе Белого дома за гибель в январе 2020 года генерал-лейтенанта и командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Авторы также обратили внимание на тот факт, что во время церемонии прощания с бывшим верховным лидером ИРИ Али Хаменеи участники выкрикивали лозунги с призывами к расправе над американским лидером. Кроме того, они развернули баннер с надписью: «Мы убьем Трампа».

Накануне президент США назвал себя мишенью номер один для руководства исламской республики. Риск своей гибели на руководящей должности он оценил в 5,2%.

Ранее Трамп допустил ликвидацию новых иранских властей в рамках конфликта ИРИ с США и Израилем. Он также заявил о возможном захвате острова Харк.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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